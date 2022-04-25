На Украине появилась российская группировка «О»

За сутки в Москве выявлено 455 случаев COVID-19 В столице начали обновлять дорожную разметку Власти Москвы планируют поддержать владельцев аттракционов В столице открыли прием заявок на участие в Московской неделе моды В рамках подготовки к параду Победы этим вечером пройдёт тренировка механиков-водителей В Москве сегодня облачно с прояснениями