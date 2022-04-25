На Украине появилась российская группировка «О»
Военный репортер ВГТРК Евгений Поддубный в своём Telegram-канале рассказал о появлении на Украине российских военных на технике с буквой «О».
По словам журналиста, «О — значит Отважные», их направили на Славянско-Краматорское направление.
Поддубный добавил, что именно эта группировка освободила находящееся на территории Донецкой народной республики (ДНР) село Лозовое.
Ранее президент Молдавии Майя Санду утвердила запрет в стране на георгиевскую ленту, а также символики V и Z, сообщает RT.
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