На Украине появилась российская группировка «О»

Военный репортер ВГТРК Евгений Поддубный в своём Telegram-канале рассказал о появлении на Украине российских военных на технике с буквой «О».

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По словам журналиста, «О — значит Отважные», их направили на Славянско-Краматорское направление.

Поддубный добавил, что именно эта группировка освободила находящееся на территории Донецкой народной республики (ДНР) село Лозовое.

Ранее президент Молдавии Майя Санду утвердила запрет в стране на георгиевскую ленту, а также символики V и Z, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:АрмияУкраинаВооруженные Силы РФ
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