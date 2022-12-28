В Белоруссии начали проверку готовности по переводу военнослужащих на военное время

«В соответствии с планом внезапных проверок уровня боевой и мобилизационной готовности, утвержденным начальником управления службы войск вооруженных сил, в Минской военной комендатуре проводится комплекс мероприятий по переводу с мирного на военное время», — указано в сообщении в Telegram-канале ведомства.

Отмечается, что мероприятия необходимы для проверки знаний военных и оценки их действий при приведении части в высшие степени боевой готовности.

Ранее в Белоруссии провели внезапную проверку боевой готовности Вооруженных сил республики, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

