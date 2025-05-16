Белоусов назвал цель военных учений «Запад-2025»

Целью российско-белорусских военных учений «Запад-2025» является отработка действий по отражению агрессии против Союзного государства. Об этом заявил глава Минобороны РФ Андрей Белоусов.

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Он отметил, что учения пройдут одновременно на полигонах России и Белоруссии.

«Хочу подчеркнуть сугубо оборонительный характер этого мероприятия», - заключил российский министр на встрече со своим белорусским коллегой Виктором Хрениным в Минске.

Ранее Белоусов указал, что укрепление общего оборонного пространства России и Белоруссии происходит сразу по нескольким направлениям, сообщает RT.

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ФОТО: Фотоъост-агентство РИА Новости / Илья Питалев
ТЕГИ:Учения Российской Армии\Военные УченияБелоруссияРоссия

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