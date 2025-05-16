Белоусов назвал цель военных учений «Запад-2025»
Целью российско-белорусских военных учений «Запад-2025» является отработка действий по отражению агрессии против Союзного государства. Об этом заявил глава Минобороны РФ Андрей Белоусов.
Он отметил, что учения пройдут одновременно на полигонах России и Белоруссии.
«Хочу подчеркнуть сугубо оборонительный характер этого мероприятия», - заключил российский министр на встрече со своим белорусским коллегой Виктором Хрениным в Минске.
Ранее Белоусов указал, что укрепление общего оборонного пространства России и Белоруссии происходит сразу по нескольким направлениям, сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru