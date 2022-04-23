На позиции ВС РФ сбросили емкость с неизвестными ампулами для взрыва
По данным Минобороны РФ, идет анализ ампул, которые были сброшены в емкости с беспилотника 21 апреля для взрыва на позиции российских войск, об этом заявил на брифинге начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Игорь Кириллов.
Также он рассказал о серии провокаций, которые США готовят с Украиной, чтобы обвинить российских военных в применении химического, биологического или тактического биологического оружия на Украине.
«Подобные проекты уже на раз были реализованы США для достижения политических целей. Наиболее ярким примером информационной провокации является выступление госсекретаря США Колина Пауэлла 5 февраля 2003 года. Пробирка со стиральным порошком в его руках послужила поводом к вторжению в Ирак и причиной гибели практически полумиллиона граждан», - напомнил военачальник.
Кириллов рассказал о трех вариантах сценариев провокаций в отношении РФ. Он предупредил, что наиболее вероятен сценарий провокации на химических и биологических объектах Харькова и Киева, а также на Запорожской АЭС.
Также Киев планирует возможность нанесения ударов по хранилищу радиоактивных отходов в населенном пункте Каменское.
В Минобороне РФ объясняют высокую вероятность инсценировки данными о поставке на Украину антидотов отравляющих веществ.
Как отметил Кириллов, провокации планируются также с целью оказать давление на Индию и Китай, чтобы принудить их к введению санкций против России.
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