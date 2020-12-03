«Американцы сильнее»: Адмирал о воссоздании Атлантического флота США

В составе ВМС США будет воссоздан Атлантический флот. Как сообщает Military.com, об этом заявил глава ВМС Кеннет Брейтуэйт. По его словам, реорганизация флота необходима для противодействия «угрозам со стороны Китая и России». В частности, Атлантический флот будет противостоять российскому ВМФ, который действует «все ближе и ближе к восточному побережью США».

Бывший командующий Северным флотом адмирал Вячеслав Попов в беседе с НСН назвал «естественным» воссоздание Атлантического флота США.

«То, что они возвращаются в Атлантику, это естественное стремление с военно-политической точки зрения», - сказал Попов.

При этом непосредственной угрозы США российский ВМФ не представляет. «Российский флот во всех океанах, на всех стратегических направлениях выполняет задачи по защите наших национальных интересов, по защите судоходства. Демонстрация флага, присутствие в регионах, ведение разведки…» - перечислил адмирал.