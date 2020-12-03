«Американцы сильнее»: Адмирал о воссоздании Атлантического флота США
Бывший командующий Северным флотом адмирал Вячеслав Попов в беседе с НСН назвал «естественным» воссоздание Атлантического флота США.
В составе ВМС США будет воссоздан Атлантический флот. Как сообщает Military.com, об этом заявил глава ВМС Кеннет Брейтуэйт. По его словам, реорганизация флота необходима для противодействия «угрозам со стороны Китая и России». В частности, Атлантический флот будет противостоять российскому ВМФ, который действует «все ближе и ближе к восточному побережью США».
Бывший командующий Северным флотом адмирал Вячеслав Попов в беседе с НСН назвал «естественным» воссоздание Атлантического флота США.
«То, что они возвращаются в Атлантику, это естественное стремление с военно-политической точки зрения», - сказал Попов.
При этом непосредственной угрозы США российский ВМФ не представляет. «Российский флот во всех океанах, на всех стратегических направлениях выполняет задачи по защите наших национальных интересов, по защите судоходства. Демонстрация флага, присутствие в регионах, ведение разведки…» - перечислил адмирал.
Реорганизация флота США не означает его слабость по сравнению с российским, полагает он.
«Говорить, что у Соединенных Штатов Америки слабый флот – это несерьезно. Они значительно сильнее нашего флота, за исключением ядерной составляющей. Там у нас приблизительный паритет. Что касается кораблей общего назначения, надводных, прежде всего, авианесущих, то сравнивать наши флоты бессмысленно. И так будет в будущем. Потому что они на порядок сильнее. У них десять авианосцев, у нас «чистых» авианосцев вообще нет», - напомнил собеседник НСН.
Но поводы для беспокойства у американцев есть, добавил Попов. «Наш флот сейчас серьезно обновляется. Но в количественном отношении мы с Соединенными Штатами не сравнимы, серьезно уступаем. США беспокоит современное вооружение наших кораблей и подводных лодок, особенно подводных лодок», - заключил экс-комфлот.
Отметим, что Атлантический флот существовал в США с 1906 по 2006 годы. Затем он был преобразован в Командование силами флота в связи со смещением акцентов внешней политики США в сторону Ближнего Востока.
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