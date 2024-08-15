Журналисты провели анализ видеороликов, на которых, как предполагается, украинские истребители Су-27 наносят удары по району приграничного Теткино. Военно-воздушные силы России, в свою очередь, наносят удары авиабомбами по объектам в украинской Сумской области.

Ранее стало известно, что в США боятся, что атака на Курскую область подставит Киев под контрудар РФ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

