СМИ: Украина использовала американские бомбы в Курской области

Вооруженные силы Украины использовали авиабомбы с наведением по GPS Joint Direct Attack Munition американского производства для ударов по Курской области, сообщает издание Forbes.

Алаудинов заявил, что в Курскую область заходили около 12 тысяч военных ВСУ

Журналисты провели анализ видеороликов, на которых, как предполагается, украинские истребители Су-27 наносят удары по району приграничного Теткино. Военно-воздушные силы России, в свою очередь, наносят удары авиабомбами по объектам в украинской Сумской области.

Ранее стало известно, что в США боятся, что атака на Курскую область подставит Киев под контрудар РФ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС
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