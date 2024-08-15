СМИ: Украина использовала американские бомбы в Курской области
Вооруженные силы Украины использовали авиабомбы с наведением по GPS Joint Direct Attack Munition американского производства для ударов по Курской области, сообщает издание Forbes.
Журналисты провели анализ видеороликов, на которых, как предполагается, украинские истребители Су-27 наносят удары по району приграничного Теткино. Военно-воздушные силы России, в свою очередь, наносят удары авиабомбами по объектам в украинской Сумской области.
Ранее стало известно, что в США боятся, что атака на Курскую область подставит Киев под контрудар РФ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru