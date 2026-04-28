Песков: Разумеется, парад Победы состоится
28 апреля 202612:42
Традиционный парад Победы пройдет на Красной площади в Москве на 9 Мая. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
«Разумеется, парад состоится», - подчеркнул представитель Кремля, отвечая на вопрос о проведении мероприятия с прохождением военной техники.
Песков пообещал своевременно проинформировать о формате проведения парада.
Ранее пресс-секретарь сообщил, что Россия ждет 9 Мая в Москве нескольких зарубежных лидеров.
