Песков: Разумеется, парад Победы состоится

Традиционный парад Победы пройдет на Красной площади в Москве на 9 Мая. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

«Разумеется, парад состоится», - подчеркнул представитель Кремля, отвечая на вопрос о проведении мероприятия с прохождением военной техники.

Песков пообещал своевременно проинформировать о формате проведения парада.

Ранее пресс-секретарь сообщил, что Россия ждет 9 Мая в Москве нескольких зарубежных лидеров.

ФОТО: ТАСС / Павел Бедняков
