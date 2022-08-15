На форуме «Армия-2022» представили умеющего стрелять робота-собаку

Разработанный в России Образец роботизированного комплекса М-81, способного вести прицельную стрельбу,представили в рамках форума «Армия-2022», сообщает РИА Новости.

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Автор проекта - российская инжиниринговая компания АО «Интеллект Машин», которая работает в направлениях робототехники, вооружения и искусственного интеллекта.

Представитель компании отметил, что робот, внешне напоминающий собаку, может работать в зоне ЧС для разведки, прохода по завалам, а также доставки медикаментов. По его словам, также он может использоваться для ведения прицельного огня, целеуказания, патрулирования и охраны, транспортировки оружия и боеприпасов.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что многие образцы российского вооружения на десятилетия опережают иностранные аналоги.

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ФОТО: РИА Новости / Александр Гальперин
ТЕГИ:ТехнологияАрмияВооружениеРоботы
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