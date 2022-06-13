В японском аэропорту «заступили на службу» роботы-полицейские с ИИ

Роботы-полицейские с искусственным интеллектом (ИИ) начали нести службу в аэропорту города Нарита под Токио. Об этом в понедельник сообщило агентство Kyodo.

МВД показало двух роботов-полицейских

Робокопы внешне схожи с транспортным средством высотой в 1,2 м. Робооты с помощью ИИ мгновенно анализируют изображение, снятое камерами в аэропорту. Их задача – контролировать порядок и разыскивать оставленные или подозрительных вещи. Также у роботов есть динамики, и устройства могут общаться с пассажирами.

Отмечается, что подобные роботы появились в аэропорту Нарита впервые.

Ранее аналогичные робокопы начали работать в аэропорте Токио в преддверии летних Олимпийских Игр, но на тот момент устройства не был оснащены ИИ.

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ФОТО: pexels.com // Alex Knight
ТЕГИ:Искусственный ИнтеллектПолицияЯпонияТокиоРоботы
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