В японском аэропорту «заступили на службу» роботы-полицейские с ИИ

Робокопы внешне схожи с транспортным средством высотой в 1,2 м. Робооты с помощью ИИ мгновенно анализируют изображение, снятое камерами в аэропорту. Их задача – контролировать порядок и разыскивать оставленные или подозрительных вещи. Также у роботов есть динамики, и устройства могут общаться с пассажирами.

Отмечается, что подобные роботы появились в аэропорту Нарита впервые.

Ранее аналогичные робокопы начали работать в аэропорте Токио в преддверии летних Олимпийских Игр, но на тот момент устройства не был оснащены ИИ.

