СМИ: Новейшая атомная подлодка КНР затонула близ Уханя
27 сентября 202404:31
В Китае подлодка класса Zhou затонула недалеко от Уханя, сообщает The Wall Street Journal.
Там субмарину готовили к выходу в океан. Инцидент произошел еще весной. Речь идет о новейшей атомной ударной подводной лодке. Она затонула на судостроительном заводе.
Zhou в последний раз видели у пирса на реке Янцзы в конце весны.
Ранее в США появилась подлодка с гендерной интеграцией, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru