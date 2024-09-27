СМИ: Новейшая атомная подлодка КНР затонула близ Уханя

В Китае подлодка класса Zhou затонула недалеко от Уханя, сообщает The Wall Street Journal.

У берегов Японии нашли легендарную подлодку США времен Второй мировой войны

Там субмарину готовили к выходу в океан. Инцидент произошел еще весной. Речь идет о новейшей атомной ударной подводной лодке. Она затонула на судостроительном заводе.

Zhou в последний раз видели у пирса на реке Янцзы в конце весны.

Ранее в США появилась подлодка с гендерной интеграцией, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ПодлодкаКитай

Горячие новости

Все новости

партнеры