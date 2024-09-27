СМИ: Новейшая атомная подлодка КНР затонула близ Уханя

Там субмарину готовили к выходу в океан. Инцидент произошел еще весной. Речь идет о новейшей атомной ударной подводной лодке. Она затонула на судостроительном заводе.

Zhou в последний раз видели у пирса на реке Янцзы в конце весны.

Ранее в США появилась подлодка с гендерной интеграцией, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

