«Мы столько не запускаем»: Шойгу ответил на заявления о якобы сбитых «Кинжалах»

По словам Шойгу, Россия не запускала столько «Кинжалов», сколько украинские власти «сбивают своими заявлениями».

Шойгу уточнил, что количество перехватов, о которых говорят в Киеве, в три раза больше, чем выпущенных ракет.

«Да и с типом ракет они все время ошибаются. Потому и не попадают», - добавил министр обороны.

Военное ведомство РФ 16 мая сообщило об уничтожении комплекса ПВО Patriot на Украине. В Минобороны отметили, что удар наносился комплексом «Кинжал», передает «Радиоточка НСН».

