«Мы столько не запускаем»: Шойгу ответил на заявления о якобы сбитых «Кинжалах»
Министр обороны России Сергей Шойгу прокомментировал сообщения украинской стороны о якобы сбитых минувшей ночью над Киевом ракетах «Кинжал». Заявление главы ведомства приводит РИА Новости.
По словам Шойгу, Россия не запускала столько «Кинжалов», сколько украинские власти «сбивают своими заявлениями».
Шойгу уточнил, что количество перехватов, о которых говорят в Киеве, в три раза больше, чем выпущенных ракет.
«Да и с типом ракет они все время ошибаются. Потому и не попадают», - добавил министр обороны.
Военное ведомство РФ 16 мая сообщило об уничтожении комплекса ПВО Patriot на Украине. В Минобороны отметили, что удар наносился комплексом «Кинжал», передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru