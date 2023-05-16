«Кинжал в сердце Европы»: Военный эксперт о размещении оружия в Калининградской области

Ранее зампред Совбеза Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале заявил, что денонсация ДОВСЕ теперь не мешает России размещать оружие там, где захочется, включая российскую часть Европы. Костикин рассказал, какое оружие находится сейчас в Калининградской области.

«Калининградская область, по мнению противника, — это кинжал в сердце Европы. В советские времена там располагалась 11 Гвардейская армия. Сегодня в регионе дислоцируются армейские подразделения и флот с оборонительными целями», — сказал Костикин.

Также собеседник НСН предсказал действия российских властей в том случае, если США и Североатлантический альянс втянут в конфликт Польшу и Прибалтику после истощения Украины.

«Допускаю, что при таком раскладе военно-политическое руководство России примет решение о дооснащении имеющихся сил и средств авиацией, вертолетами, бронетехникой и артиллерией. Сделано это будет для возможного сдерживания противника», — подытожил он.

Ранее посол по особым поручениям МИД Григорий Машков заявил, что Россия может разместить баллистические ракеты средней и большей дальности на своих западных рубежах. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

