«Кинжал в сердце Европы»: Военный эксперт о размещении оружия в Калининградской области
Если НАТО и США подключат к конфликту Польшу и Прибалтику, российское руководство может принять решение о дооснащении сил и средств вертолетами, авиацией, артиллерией и бронетехникой, сказал НСН Николай Костикин.
Оружие, размещенное в Калининградской области, может нанести серьезный удар по противнику для его возможного сдерживания. Об этом НСН заявил эксперт Бюро военно-политического анализа Николай Костикин.
Ранее зампред Совбеза Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале заявил, что денонсация ДОВСЕ теперь не мешает России размещать оружие там, где захочется, включая российскую часть Европы. Костикин рассказал, какое оружие находится сейчас в Калининградской области.
«Калининградская область, по мнению противника, — это кинжал в сердце Европы. В советские времена там располагалась 11 Гвардейская армия. Сегодня в регионе дислоцируются армейские подразделения и флот с оборонительными целями», — сказал Костикин.
Также собеседник НСН предсказал действия российских властей в том случае, если США и Североатлантический альянс втянут в конфликт Польшу и Прибалтику после истощения Украины.
«Допускаю, что при таком раскладе военно-политическое руководство России примет решение о дооснащении имеющихся сил и средств авиацией, вертолетами, бронетехникой и артиллерией. Сделано это будет для возможного сдерживания противника», — подытожил он.
Ранее посол по особым поручениям МИД Григорий Машков заявил, что Россия может разместить баллистические ракеты средней и большей дальности на своих западных рубежах. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- ООН выступила против терактов после слов Буданова об убийствах россиян
- CNN сообщил о повреждении системы Patriot при ракетном ударе по Украине
- Генерал ВСУ Кривонос: Зеленский недооценил мощь российской армии
- ФСБ пресекла деятельность восьми ДРГ в Свердловской и Тюменской областях
- В США арестовали подозреваемых в обходе санкций россиян
- Bloomberg: в районе взрыва «Северных потоков» зафиксированы неизвестные толчки
- Власти США объявили награду за поимку предполагаемого российского хакера
- Зюганов призвал не разжигать скандал вокруг генерала-коммуниста Соболева
- Бойцы ЧВК «Вагнер» посетили караоке-клуб, запретивший исполнять российский гимн
- СМИ: Noize MС накажут за отсутствие маркировки «иностранного агента»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru