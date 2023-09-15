Вучич заявил о преимуществе «Корнетов» над западными системами

Президент Сербии Александр Вучич отметил преимущества российского противотанкового ракетного комплекса «Корнет» перед западными системами, пишет РИА Новости.

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Глава государства посетовал на нехватку боеприпасов для «Корнета» у Сербии. По его словам, причиной стал конфликт на Украине, из-за чего Россия не смогла полностью выполнить поставки.

Вучич заявил, что на последних учениях в Сербии «Корнет» уничтожил цель на расстоянии восьми километров. При этом дальность американского комплекса «Джавелин» на километр меньше, обратил внимание президент.

Ранее сообщалось, что российские войска получили новую партию модернизированных боевых машин пехоты БМП-2М с боевым отделением «Бережок», передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Михаил Климентьев
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