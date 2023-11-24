MWM: истребитель МиГ-35 может наносить удары по всей Украине

Авторы материалы указали на хорошую оптимизацию истребителя для нанесения высокоточных ударов по всей украинской территории, в том числе на дальнем расстоянии.

В статье говорится, что машина прошла боевые испытания в зоне проведения спецоперации. С точки зрения возможностей воздух-воздух МиГ-35 превосходит все вооружения, которыми обладают Вооруженные силы Украины (ВСУ), отметили журналисты.

Ранее генеральный конструктор Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Сергей Коротков сообщил, что истребитель уже применяется на Украине. При этом испытательные полеты еще не завершены.

В МиГ-35 применяются технологии истребителей пятого поколения. Машина способна уничтожать воздушные, наземные и морские цели при любых погодных условиях вне зависимости от времени суток, передает «Радиоточка НСН».

