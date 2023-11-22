ВКС получили очередную партию бомбардировщиков Су-34
Воздушно-космические силы России получили партию новых истребителей Су-34. Об этом сообщает пресс-служба Объединенной авиастроительной корпорации (входит в госкорпорацию «Ростех»).
Очередную партию бомбардировщиков передали Минобороны в рамках исполнения гособоронзаказа.
«Самолеты изготовлены на Новосибирском авиационном заводе им. В.П. Чкалова. Машины прошли комплекс наземных и летных испытаний», — указали в ОАК.
Как отметил генеральный директор корпорации Юрий Слюсарь, предприятие уже приступило к выполнению программы следующего года, объемы которой будут значительно увеличены.
Ранее ОАК передала российским военным две партии бомбардировщиков Су-34, отмечает телеканал «360».
В сентябре ВКС России получили очередные серийные самолеты Су-57 и Су-35С, напоминает Ura.ru.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru