МВД Белоруссии: Бойцы «Вагнера» уже обучают внутренние войска

Группа «Вагнер» уже приступила к передаче своего опыта бойцам белорусских внутренних войск и спецподразделений, сообщил заместитель командующего внутренними войсками МВД Белоруссии Сергей Гребенников, передает РИА Новости.

По его словам, уже проводятся мероприятия как тактической, так и тактико-специальной огневой подготовки. Специалисты группы применяются в различных сферах: снайперы, беспилотные летательные аппараты, средства радиоэлектронной борьбы, добавил он.

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24 июля министр внутренних дел Белоруссии Иван Кубраков встретился с представителями частной военной компании «Вагнер». Встреча состоялась в учебном центре внутренних войск МВД. Министр обсудил с вагнеровцами обучение белорусских спецподразделений и план сотрудничества.

Ранее польский политолог Якуб Корейба заявил, что Варшава готовится к провокациям, но не видит реальной угрозы со стороны Белоруссии и переместившихся туда бойцов ЧВК «Вагнер». Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН». При этом официальный представитель Госдепартамента Мэттью Миллер заявил, что США защитят территорию НАТО от вторжения со стороны Белоруссии.

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ФОТО: Минобороны Белоруссии
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