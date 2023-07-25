МВД Белоруссии: Бойцы «Вагнера» уже обучают внутренние войска
Группа «Вагнер» уже приступила к передаче своего опыта бойцам белорусских внутренних войск и спецподразделений, сообщил заместитель командующего внутренними войсками МВД Белоруссии Сергей Гребенников, передает РИА Новости.
По его словам, уже проводятся мероприятия как тактической, так и тактико-специальной огневой подготовки. Специалисты группы применяются в различных сферах: снайперы, беспилотные летательные аппараты, средства радиоэлектронной борьбы, добавил он.
24 июля министр внутренних дел Белоруссии Иван Кубраков встретился с представителями частной военной компании «Вагнер». Встреча состоялась в учебном центре внутренних войск МВД. Министр обсудил с вагнеровцами обучение белорусских спецподразделений и план сотрудничества.
Ранее польский политолог Якуб Корейба заявил, что Варшава готовится к провокациям, но не видит реальной угрозы со стороны Белоруссии и переместившихся туда бойцов ЧВК «Вагнер». Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН». При этом официальный представитель Госдепартамента Мэттью Миллер заявил, что США защитят территорию НАТО от вторжения со стороны Белоруссии.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Следком установил полицейского, собиравшего информацию о семье убитой Дарьи Дугиной
- «Так проще»: Картаполов о повышении возраста призыва без переходного периода
- В Таиланде на курортах растет число случаев заболевания лихорадкой Денге
- Forbes: Банк Julius Baer закроет счета клиентам из России
- МВД Белоруссии: Бойцы «Вагнера» уже обучают внутренние войска
- В Москве из окна девятого этажа выпала голая девушка
- Матвиенко рассчитывает на одобрение Совфедом возраста призыва с 18 до 30 лет
- Эксперт Осауленко: Об эвакуации туристов из-за пожаров в Турции речи не идет
- МИД РФ: Европа пытается «свалить» на Россию ослабление позиций в Африке
- Mash: В море близ Сочи нашли британский беспилотник Meggitt BTT-3 Banshee
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru