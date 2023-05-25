В офисе украинского президента заявили о возвращении 106 пленных военнослужащих ВСУ

По его словам, из плена вернулись восемь офицеров и 98 солдат, которые воевали на Бахмутском направлении.

Отметим, что российские власти о новом обмене с Украиной пока не сообщали.

Ранее советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что Киев хотел бы обменять обвиняемого в сотрудничестве с Россией экс-главу предприятия «Мотор Сич» Вячеслава Богуслаева на тысячу украинских пленных, сообщает RT.