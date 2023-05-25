В офисе украинского президента заявили о возвращении 106 пленных военнослужащих ВСУ

Глава офиса украинского президента Андрей Ермак заявил о возвращении в Украину 106 пленных военнослужащих ВСУ.

Глава ГУР заявил, что Киев ведёт с Москвой переговоры по обмену всех военнопленных

По его словам, из плена вернулись восемь офицеров и 98 солдат, которые воевали на Бахмутском направлении.

Отметим, что российские власти о новом обмене с Украиной пока не сообщали.

Ранее советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что Киев хотел бы обменять обвиняемого в сотрудничестве с Россией экс-главу предприятия «Мотор Сич» Вячеслава Богуслаева на тысячу украинских пленных, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СпецоперацияВСУУкраинаПленные

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