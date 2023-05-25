В офисе украинского президента заявили о возвращении 106 пленных военнослужащих ВСУ
25 мая 202314:53
Глава офиса украинского президента Андрей Ермак заявил о возвращении в Украину 106 пленных военнослужащих ВСУ.
По его словам, из плена вернулись восемь офицеров и 98 солдат, которые воевали на Бахмутском направлении.
Отметим, что российские власти о новом обмене с Украиной пока не сообщали.
Ранее советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что Киев хотел бы обменять обвиняемого в сотрудничестве с Россией экс-главу предприятия «Мотор Сич» Вячеслава Богуслаева на тысячу украинских пленных, сообщает RT.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru