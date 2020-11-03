В харизме надо родиться. Поднят флаг на ледоколе «Виктор Черномырдин»

Владимир Путин принял участие в церемонии поднятия флага на новом ледоколе «Виктор Черномырдин». Долгое время возглавлявший правительство Российской Федерации Черномырдин ушел из жизни 3 ноября 2010 года. Указ об увековечении его памяти был подписан в 2011 году тогдашним президентом Дмитрием Медведевым, один из его пунктов предусматривал присвоение имени Виктора Черномырдина одному из строящихся кораблей.

В своей речи после церемонии поднятия флага Владимир Путин назвал Черномырдина «политиком государственного и без всякого преувеличения исторического масштаба, ярким и сильным человеком». Во многом благодаря «взвешенности, дальновидности, хозяйской рачительности» Черномырдина в сложнейший период 90-х годов удалось сохранить и сберечь кадровый и технологический потенциал промышленности, ТЭК, других индустриальных отраслей промышленности, указал глава государства, назвав Черномырдина «работоголиком, бесконечно преданным Родине», у которого он сам многому научился.

Впечатление о Викторе Черномырдине как о ярком человеке и политике, вероятно, разделяет большинство россиян, заставших его работу во главе правительства. Это впечатление подкрепляют многочисленные реплики бывшего премьер-министра, еще тогда ставшие крылатыми фразами, прочно вошедшими в разговорный язык, благодаря его неординарной манере выражать свои мысли. Как он сам впоследствии замечал, «много говорить не буду, а то опять чего-нибудь скажу».

Реплики Черномырдина, обращенные к подчиненным в правительстве, стоят быть высеченными на стене перед любым российским чиновником и поныне:

«Надо делать то, что нужно нашим людям, а не то, чем мы здесь занимаемся».

Или, если вспомнить прошлогодние скандалы с массовыми увольнениями врачей из-за невыносимых условий труда и нищенских зарплат:

«Учителя и врачи тоже хотят есть. Практически каждый день!»

А отношения государства и субъектов предпринимательской деятельности и поныне прекрасно описывает сказанное Виктором Степановичем:

«Мы до сих пор пытаемся доить тех, кто и так лежит».

Некоторые фразы Черномырдина настолько глубоко вплелись в разговорную речь, что даже поколение Инстаграма и Тик-Тока использует эти перлы мудрости, не подозревая, кто является их автором. Наиболее яркий пример:

«Никогда такого не было, и вот опять», в оригинале звучавшее как «Отродясь такого не бывало, и опять то же самое».

«Весь мир сейчас идёт наоборот». Эта мысль Виктора Черномырдина в наши дни кажется едва ли не более актуальной, чем в те, когда была сказана эта фраза.

И напоследок – его реплика, в которую уместилась целая внешнеполитическая доктрина страны:

«Россия никуда не вступает, нам как-то неудобно куда-то вступать, ведь вступая, можно на что-то наступить».

