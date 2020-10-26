Россия построит более 20 судов для освоения Арктики

Россия построит три мощнейших атомных ледокола проекта «Лидер» и пять судов проекта 22220 для освоения Арктики. Об этом говорится в указе президента России Владимира Путина.

Глава государства в понедельник подписал указ «О Стратегии развития Арктической зоны Российской Федерации и обеспечения национальной безопасности на период до 2035 года». Текст документа опубликован на официальном сайте Кремля.

В документе сказано о создании «не менее пяти универсальных атомных ледоколов проекта 22220, трёх атомных ледоколов "Лидер", 16 аварийно-спасательных и буксирно-спасательных судов различной мощности, трёх гидрографических и двух лоцмейстерских судов».

Суда проекта «Лидер» — самые мощные атомные ледоколы в мире. Главные их задачи — проведение арктических экспедиций и обеспечение всесезонной навигации по Северному морскому пути. Строительство первого ледокола проекта «Лидер» началось в июле этого года, ввод в эксплуатацию назначен на 2027 год. К 2033 году планируется начать использование трёх судов, построенных по данному проекту.

