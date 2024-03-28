Морской дрон-камикадзе ВСУ уничтожили у Кинбурнской косы
Российские бойцы уничтожили морской дрон-камикадзе ВСУ во время отражения атаки противника на позиции на Кинбурнской косе в Херсонской области. Об этом заявил стрелок группы борьбы с беспилотниками, входящей в группировку войск «Днепр», с позывным «Даниэль».
«Нашим подразделением... уничтожен украинский морской дрон-камикадзе», — рассказал военный в беседе с РИА Новости.
Отмечается, что противник попытался совершить атаку с Днепра. Разведка передала на командно-наблюдательный пункт данные о приближении к берегу плавсредств ВСУ. Российские военные открыли огонь, используя стрелковое оружие, 30-миллиметровый автоматический гранатомет АГС-17 и зенитную установку ЗУ-23-2.
Ранее бойцы группировки «Днепр» ликвидировали в районе Кинбурнской косы беспилотник-камикадзе ВСУ с новым типом боеприпаса производства НАТО, напоминает телеканал «360».
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