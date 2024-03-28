Морской дрон-камикадзе ВСУ уничтожили у Кинбурнской косы

Путин заявил, что Россия не собирается воевать с НАТО

Подоляк заявил, что ВСУ находятся в стагнации на передовой

В ФРГ четырех немцев обвинили в продаже турбин Siemens в Крым в обход санкций

После теракта в «Крокусе» было возвращено 100 тысяч билетов на массовые мероприятия в России

Владимир Познер заявил, что выход фильма о нем будет сюрпризом для него