Морпехи ЧФ сорвали атаку украинской разведывательно-диверсионной группы

Отмечается, что в ходе боевой морпехи отразили нападение противника на одном из направлений. Местонахождение диверсантов определили по данным разведки.

«Огнем из противотанкового ракетного комплекса, артиллерии и танков Т-90М "Прорыв" атака украинских националистов была сорвана за считанные минуты. <...> Все цели в ходе боя были уничтожены», — подчеркнули в военном ведомстве.

Между тем военный корреспондент Семен Пегов сообщил, что российские бойцы осуществляют штурм позиций противника в городской черте Марьинки в Донецкой народной республике, пишет «Свободная пресса».

