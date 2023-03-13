Морпехи ЧФ сорвали атаку украинской разведывательно-диверсионной группы

Морские пехотинцы Черноморского флота (ЧФ) РФ сорвали атаку украинской диверсионно-разведывательной группы в зоне проведения специальной военной операции. Об этом сообщили в Минобороны.

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Отмечается, что в ходе боевой морпехи отразили нападение противника на одном из направлений. Местонахождение диверсантов определили по данным разведки.

«Огнем из противотанкового ракетного комплекса, артиллерии и танков Т-90М "Прорыв" атака украинских националистов была сорвана за считанные минуты. <...> Все цели в ходе боя были уничтожены», — подчеркнули в военном ведомстве.

Между тем военный корреспондент Семен Пегов сообщил, что российские бойцы осуществляют штурм позиций противника в городской черте Марьинки в Донецкой народной республике, пишет «Свободная пресса».

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ФОТО: РИА Новости / Виталий Невар
ТЕГИ:МинобороныВСУСпецоперацияЧерноморский Флот РФ
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