Молдавия проведет военные учения 21-23 февраля

Маневры состоятся 21-23 февраля.

«Личный состав мотострелковых взводов проведет комплексные учения, в ходе которых запланированы марши и стрельбы в дневное и ночное время», — указали в военном ведомстве.

Отмечается, что учения пройдут на полигоне центра военной подготовки расквартированной в Бельцах мотострелковой бригады «Молдова».

Ранее стало известно, что в Киргизии пройдут учения ОДКБ «Нерушимое братство».

