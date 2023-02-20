Молдавия проведет военные учения 21-23 февраля

Плановые военные учения пройдут в городе Бельцы в Молдавии. Об этом сообщили в пресс-службе министерства обороны республики.

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Маневры состоятся 21-23 февраля.

«Личный состав мотострелковых взводов проведет комплексные учения, в ходе которых запланированы марши и стрельбы в дневное и ночное время», — указали в военном ведомстве.

Отмечается, что учения пройдут на полигоне центра военной подготовки расквартированной в Бельцах мотострелковой бригады «Молдова».

Ранее стало известно, что в Киргизии пройдут учения ОДКБ «Нерушимое братство».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Военные УченияМолдавия
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