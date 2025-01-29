Мобилизованным хотят дать право уволиться со службы при рождении четвертого ребенка
В Госдуму внесли законопроект о праве военнослужащих по контракту уволиться из армии при рождении четвертого и последующих детей. Автором инициативы стала глава думского комитета по защите семьи Нина Останина.
Поправки она предложила внести в ст. 51 ФЗ «О воинской обязанности и военной службе». Парламентарий напомнила, что мобилизованные приравнены к военнослужащим по контракту. При этом отсрочка от мобилизации дается при наличии на иждивении четырех и более детей в возрасте до 16 лет.
По мнению Останиной, принятие проекта станет дополнительной мерой защиты многодетных семей.
Ранее Останина сообщила, что Госдума может в феврале рассмотреть проект о продлении материнского капитала до 2030 года.
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