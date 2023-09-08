Мобилизованный россиянин год не получал денежное довольствие
Житель города Невьянска призванный в ряды Вооруженных сил РФ в ходе мобилизации в сентябре 2022 года не получал денежного довольствия на протяжении всего периода службы, сообщил депутат Госдумы Максим Иванов в своем Telegram-канале.
По словам парламентария, военнослужащий озадачился этой проблемой и обратился по этому поводу в военную прокуратуру Центрального военного округа.
«Оказалось, что герой нашей истории имеет в своей воинской части полного тезку: у них совпадают и фамилия, и имя, и отчество», — пояснил Иванов.
Он рассказал, что в итоге в ситуации полностью разобрались. Военнослужащий теперь получит все ранее недополученные деньги.
Ранее президент РФ Владимир Путин поручил обеспечить равные права всем участникам СВО, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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