Мобилизованный россиянин год не получал денежное довольствие

Житель города Невьянска призванный в ряды Вооруженных сил РФ в ходе мобилизации в сентябре 2022 года не получал денежного довольствия на протяжении всего периода службы, сообщил депутат Госдумы Максим Иванов в своем Telegram-канале.

«В интересах победы». В России раскрыли проблемы подготовки контрактников и мобилизованных

По словам парламентария, военнослужащий озадачился этой проблемой и обратился по этому поводу в военную прокуратуру Центрального военного округа.

«Оказалось, что герой нашей истории имеет в своей воинской части полного тезку: у них совпадают и фамилия, и имя, и отчество», — пояснил Иванов.

Он рассказал, что в итоге в ситуации полностью разобрались. Военнослужащий теперь получит все ранее недополученные деньги.

Ранее президент РФ Владимир Путин поручил обеспечить равные права всем участникам СВО, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Виталий Тимкив
ТЕГИ:РоссияМобилизацияДепутатДеньгиВооруженные Силы РФ

Горячие новости

Все новости

партнеры