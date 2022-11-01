Мобилизованных россиян выгнали на мороз из-за приезда в часть губернатора
Мобилизованные граждане из части Окружного учебного центра по подготовке младших специалистов мотострелковых и танковых войск оказались на морозе из-за приезда на митинг губернатора Забайкальского края Александра Осипова.
Член комитета Госдумы по обороне Андрей Гурулев в своём Telegram-канале заявил, что подобный инцидент можно объяснить «только глупостью руководящего состава учебного центра».
«Такие события - следствие реальности, которая сложилась в войсках за последние лет 10, когда красивые доклады стали важнее реальности, когда рисовали на презентациях интересные слайды, выдавая желаемое за действительное», - написал он.
Депутат добавил, что армия является частью общества, поэтому «все вместе заразу эту победим».
Ранее глава Минобороны РФ Сергей Шойгу доложил президенту России Владимиру Путину об окончании мероприятий по частичной мобилизации, сообщают «Невские новости».
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