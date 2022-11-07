Мобилизованные усилили линию обороны вдоль берега Днепра в районе Энергодара

По данным агентства, бойцы, большую часть которых призвали из Саратовской области, усилят существующую оборону на передовых позициях. Мобилизованные оборудуют фортификационные сооружения и огневые позиции вдоль берега Днепра.

«Противник пытается спровоцировать. Постоянно слышим звуки лодок. С наступлением холодов все нормально — у нас тепло, жалоб пока нет», — рассказал один из военнослужащих.

Накануне в Минобороны РФ сообщили, что украинские силовики выпустили по Энергодару и прилегающей к Запорожской АЭС территории 15 крупнокалиберных снарядов, напоминает Ura.ru. Как отметили в ведомстве, противник продолжает создавать провокации, направленные на создание угрозы техногенной катастрофы на электростанции, пишет RT.

