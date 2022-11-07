Мобилизованные усилили линию обороны вдоль берега Днепра в районе Энергодара

Российские военные, призванные на службу в рамках частичной мобилизации, оборудовали усиленную линию обороны в районе Энергодара. Об этом пишет РИА Новости.

На севере Запорожской области возводят укрепрайоны

По данным агентства, бойцы, большую часть которых призвали из Саратовской области, усилят существующую оборону на передовых позициях. Мобилизованные оборудуют фортификационные сооружения и огневые позиции вдоль берега Днепра.

«Противник пытается спровоцировать. Постоянно слышим звуки лодок. С наступлением холодов все нормально — у нас тепло, жалоб пока нет», — рассказал один из военнослужащих.

Накануне в Минобороны РФ сообщили, что украинские силовики выпустили по Энергодару и прилегающей к Запорожской АЭС территории 15 крупнокалиберных снарядов, напоминает Ura.ru. Как отметили в ведомстве, противник продолжает создавать провокации, направленные на создание угрозы техногенной катастрофы на электростанции, пишет RT.

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ФОТО: РИА Новости / Константин Михальчевский
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