Мобилизованные усилили линию обороны вдоль берега Днепра в районе Энергодара
Российские военные, призванные на службу в рамках частичной мобилизации, оборудовали усиленную линию обороны в районе Энергодара. Об этом пишет РИА Новости.
По данным агентства, бойцы, большую часть которых призвали из Саратовской области, усилят существующую оборону на передовых позициях. Мобилизованные оборудуют фортификационные сооружения и огневые позиции вдоль берега Днепра.
«Противник пытается спровоцировать. Постоянно слышим звуки лодок. С наступлением холодов все нормально — у нас тепло, жалоб пока нет», — рассказал один из военнослужащих.
Накануне в Минобороны РФ сообщили, что украинские силовики выпустили по Энергодару и прилегающей к Запорожской АЭС территории 15 крупнокалиберных снарядов, напоминает Ura.ru. Как отметили в ведомстве, противник продолжает создавать провокации, направленные на создание угрозы техногенной катастрофы на электростанции, пишет RT.
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