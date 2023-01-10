СМИ: Генерал-полковник Лапин назначен начальником штаба Сухопутных войск

По данным агентства, Лапин возглавил штаб с 9 января.



Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров выступал с критикой генерал-полковника Лапина. В частности, политик отмечал, что командующий управлял войсками, не находясь на месте боевых действий, допустил потерю важного населенного пункта - Красного Лимана, а позже позволил противнику прорваться в районе Тернов, Торского и Ямполовки в Донецкой народной республике.

В октябре СМИ сообщали, что генерал-полковник был снят с должности командующего группировкой «Центр» в рамках спецоперации на Украине. При этом в Минобороны заявили, что Лапин взял отпуск и планирует позже вернуться к своим обязанностям, напоминает «Свободная пресса».

