СМИ: Генерал-полковник Лапин назначен начальником штаба Сухопутных войск

Командующий войсками Центрального военного округа генерал-полковник Александр Лапин назначен начальником штаба Сухопутных войск Вооруженных сил РФ. Об этом сообщает Ura.ru со ссылкой на источник в Минобороны.

Командир батальона «Восток» ответил на критику Кадыровым генерала Лапина

По данным агентства, Лапин возглавил штаб с 9 января.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров выступал с критикой генерал-полковника Лапина. В частности, политик отмечал, что командующий управлял войсками, не находясь на месте боевых действий, допустил потерю важного населенного пункта - Красного Лимана, а позже позволил противнику прорваться в районе Тернов, Торского и Ямполовки в Донецкой народной республике.

В октябре СМИ сообщали, что генерал-полковник был снят с должности командующего группировкой «Центр» в рамках спецоперации на Украине. При этом в Минобороны заявили, что Лапин взял отпуск и планирует позже вернуться к своим обязанностям, напоминает «Свободная пресса».

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ФОТО: РИА Новости / Павел Лисицын
ТЕГИ:НазначениеВооруженные Силы РФМинобороны РФ
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