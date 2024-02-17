МО РФ заявило об уничтожении группы пехоты ВСУ на херсонском направлении
17 февраля 202420:00
В российском Минобороны сообщили об уничтожении группы пехоты Вооруженных сил Украины (ВСУ) на правом берегу Днепра в Херсонской области.
Отмечается, что украинских бойцов уничтожил мобильный расчет 122-мм гаубицы Д-30 артиллерийского соединения Воздушно-десантных войск (ВДВ) из состава группировки войск «Днепр».
Ранее Минобороны сообщило, что ночью 16 февраля над Белгородской областью уничтожили дрон ВСУ, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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- МО РФ заявило об уничтожении группы пехоты ВСУ на херсонском направлении
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru