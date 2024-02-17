МО РФ заявило об уничтожении группы пехоты ВСУ на херсонском направлении

В российском Минобороны сообщили об уничтожении группы пехоты Вооруженных сил Украины (ВСУ) на правом берегу Днепра в Херсонской области.

Минобороны: ПВО перехватила и уничтожила 33 дрона ВСУ за ночь

Отмечается, что украинских бойцов уничтожил мобильный расчет 122-мм гаубицы Д-30 артиллерийского соединения Воздушно-десантных войск (ВДВ) из состава группировки войск «Днепр».

Ранее Минобороны сообщило, что ночью 16 февраля над Белгородской областью уничтожили дрон ВСУ, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Станислав Красильников
ТЕГИ:СпецоперацияУкраинаВСУ

Горячие новости

Все новости

партнеры