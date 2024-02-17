Минобороны: ПВО перехватила и уничтожила 33 дрона ВСУ за ночь

Как отметили в ведомстве, ночью была пресечена попытка Киева совершить террористическую атаку по объектам на территории РФ.

«Дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено над территориями Белгородской (4 БпЛА), Воронежской (4 БпЛА), Курской (1 БпЛА), Брянской (18 БпЛА) и Калужской (6 БпЛА) областей», — указали в министерстве.

Ранее губернаторы сообщали об уничтожении трех беспилотников в Воронежской области, пяти —в Брянской, семи — в Калужской, еще двух — в Белгородской.

