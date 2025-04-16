МО РФ: Российские войска взяли под контроль село Калиново в ДНР

Российские войска взяли под контроль село Калиново в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

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В ведомстве отметили, что населённый пункт был освобождён благодаря активным действиям подразделений «Южной» группировки войск.

Ранее российские военные освободили в ДНР населённый пункт Елизаветовка, сообщает RT.

Кроме того, в Сумской области ВС РФ освободили село Журавка, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Серей Бобылев
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