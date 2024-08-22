МО РФ: Российские войска освободили населенный пункт Межевое в ДНР
Российские войска освободили населённый пункт Желанное в Донецкой народной республике. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
В ведомстве указали, что населённый пункт был взят под контроль «в результате успешных действий» подразделений группировки «Центр».
«Нанесено поражение формированиям... бригад ВСУ... в районах населённых пунктов Дзержинск, Пантелеймоновка, Розовка, Гродовка, Сергеевка и Воздвиженка ДНР», - добавили в министерстве.
Ранее в Минобороны РФ заявили, что российские войска взяли под контроль село Ивановка в ДНР, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru