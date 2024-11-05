МО РФ: Проведение СВО не позволило Украине реализовать ядерную программу

По его словам, о намерении восстановить ядерный статус страны украинский лидер сообщил ещё на Мюнхенской конференции по безопасности в феврале 2022 года.

Кириллов указал, что основными исполнителями ядерной программы Украины являлись Харьковский физико-технический институт и Институт ядерных исследований при Национальной академии наук в Киеве, финансирование которых с 2021 года увеличились на порядок.

«Проведение специальной военной операции не позволило украинской стороне реализовать собственную ядерную программу», - заключил он.

Ранее Зеленский заявил, что единственной альтернативой вступлению Украины в НАТО может стать обладание ядерным оружием, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

