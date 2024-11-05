МО РФ: Проведение СВО не позволило Украине реализовать ядерную программу
Президент Украины Владимир Зеленский в ходе встречи с кандидатом в президенты США Дональдом Трампом в октябре 2024 года запросил разрешение обладать ядерным оружием. Как сообщает пресс-служба Минобороны РФ, об этом заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) генерал-лейтенант Игорь Кириллов.
По его словам, о намерении восстановить ядерный статус страны украинский лидер сообщил ещё на Мюнхенской конференции по безопасности в феврале 2022 года.
Кириллов указал, что основными исполнителями ядерной программы Украины являлись Харьковский физико-технический институт и Институт ядерных исследований при Национальной академии наук в Киеве, финансирование которых с 2021 года увеличились на порядок.
«Проведение специальной военной операции не позволило украинской стороне реализовать собственную ядерную программу», - заключил он.
Ранее Зеленский заявил, что единственной альтернативой вступлению Украины в НАТО может стать обладание ядерным оружием, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru