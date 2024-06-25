МО РФ: Продолжается ввоз на Украину веществ, позволяющих создать «грязную бомбу»
Продолжается ввоз на Украину радиохимических веществ. Как пишет ТАСС, такое заявление сделал начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов.
По его словам, ввоз организован для дальнейшей утилизации этих радиохимических веществ, однако они могут быть использованы и для создания «грязной бомбы» с последующим её применением «под чужим флагом».
«Основные маршруты поставок организованы через Польшу и Румынию... организационные, логистические и финансовые вопросы курирует лично глава офиса президента Украины Андрей Ермак», - заключил Кириллов.
Ранее в Совбезе РФ заявила, что Украина планировала взорвать на своей территории «грязную бомбу», а всю ответственность за «инцидент» возложить на Россию, сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru