МО РФ: Продолжается ввоз на Украину веществ, позволяющих создать «грязную бомбу»

По его словам, ввоз организован для дальнейшей утилизации этих радиохимических веществ, однако они могут быть использованы и для создания «грязной бомбы» с последующим её применением «под чужим флагом».

«Основные маршруты поставок организованы через Польшу и Румынию... организационные, логистические и финансовые вопросы курирует лично глава офиса президента Украины Андрей Ермак», - заключил Кириллов.

Ранее в Совбезе РФ заявила, что Украина планировала взорвать на своей территории «грязную бомбу», а всю ответственность за «инцидент» возложить на Россию, сообщает RT.

