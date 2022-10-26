Путин заявил о планах Киева применить «грязную бомбу»
Президент России Владимир Путин заявил, что Украина планирует провокацию с применением «грязной бомбы». С таким утверждением он выступил на встрече с главами спецслужб и силовых ведомств стран СНГ, прошедшей в формате видеоконференции.
Российский лидер также посетовал, что Киев «накачивают вооружением, в том числе, тяжелым, оставляют без внимания заявления о его желании заполучить ядерное оружие». Ранее министр обороны Сергей Шойгу переговорил на тему возможного применения Украиной «грязной бомбы» со своими коллегами из Турции, США, Великобритании, и Франции.
Главы внешнеполитических ведомств трёх последних стран в совместном заявлении отвергли обвинения в адрес Киева о создании «грязной бомбы» за недоказанностью. По их утверждению, Москва использует эту тему в качестве предлога для эскалации ситуации.
Как заявил Telegram-каналу «Радиоточка НСН» эксперт по ракетно-ядерному распространению Владимир Хрусталев, само применение «ядерной бомбы» вызывает сомнение в связи с неудобством её использования.
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