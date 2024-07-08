МО РФ отвергло обвинения Киева в якобы намеренном ударе по гражданским объектам
Опубликованные в СМИ и соцсетях фото и видеокадры из Киева однозначно подтверждают, что причиной разрушений стало падение украинской ракеты ПВО, которая была запущенна из зенитного ракетного комплекса в черте города. Об этом сообщает Минобороны РФ.
В заявлении ведомства говорится, что обвинения украинских властей в якобы намеренном ракетном ударе России по гражданским объектам «абсолютно не соответствуют действительности».
«Аналогичные истерики случаются не первый год и всякий раз накануне проведения очередной сходки (саммита) своих покровителей из НАТО», - указали в российском министерстве, отметив, добавив, что целью таких провокаций является обеспечение дальнейшего финансирования ВСУ и продолжение конфликта.
В Минобороны РФ добавили, что в результате группового удара были поражены объекты военной промышленности Украины и авиационные базы ВСУ.
Ранее мэр Киева Виталий Кличко заявил о работе ПВО под украинской столицей и призвал жителей не покидать укрытий, сообщает RT.
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