Два нефтяных танкера были атакованы беспилотниками в Черном море
Танкер Matilda был атакован беспилотниками рядом с терминалом Каспийского трубопроводного консорциума (КТК). Об этом сообщает RT.
Казахстанский оператор «Казмунайгаз» отметил, что судно было зафрахтовано казахстанской компанией. В результате атаки произошел взрыв без последующего горения, пострадавших среди экипажа нет, серьёзных конструктивных повреждений, предварительно, не выявлено.
Также в районе КТК был атакован танкер Delta Harmony. По данным Bloomberg, суда зафрахтовали консорциумы «Тенгизшевройл» и «Карачаганак Петролеум Оперейтинг».
Ранее у берегов Турции был атакован танкер «Эльбус», шедший под флагом Палау, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
