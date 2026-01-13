Два нефтяных танкера были атакованы беспилотниками в Черном море

Казахстанский оператор «Казмунайгаз» отметил, что судно было зафрахтовано казахстанской компанией. В результате атаки произошел взрыв без последующего горения, пострадавших среди экипажа нет, серьёзных конструктивных повреждений, предварительно, не выявлено.

Также в районе КТК был атакован танкер Delta Harmony. По данным Bloomberg, суда зафрахтовали консорциумы «Тенгизшевройл» и «Карачаганак Петролеум Оперейтинг».

Ранее у берегов Турции был атакован танкер «Эльбус», шедший под флагом Палау, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

