Два нефтяных танкера были атакованы беспилотниками в Черном море

Танкер Matilda был атакован беспилотниками рядом с терминалом Каспийского трубопроводного консорциума (КТК). Об этом сообщает RT.

Атакованный ВСУ танкер «Kairos» сел на мель вблизи Болгарии

Казахстанский оператор «Казмунайгаз» отметил, что судно было зафрахтовано казахстанской компанией. В результате атаки произошел взрыв без последующего горения, пострадавших среди экипажа нет, серьёзных конструктивных повреждений, предварительно, не выявлено.

Также в районе КТК был атакован танкер Delta Harmony. По данным Bloomberg, суда зафрахтовали консорциумы «Тенгизшевройл» и «Карачаганак Петролеум Оперейтинг».

Ранее у берегов Турции был атакован танкер «Эльбус», шедший под флагом Палау, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: EPA/ТАСС
ТЕГИ:БеспилотникиАтакаКорабли

