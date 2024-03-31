МО: над Белгородской областью сбили украинский БПЛА
Силы противовоздушной обороны пресекли попытку террористической атаки со стороны Украины в Белгородской области, сообщило Министерство обороны РФ.
Попытка атаки пресечена около 17:00. Украинские войска использовали беспилотник самолетного типа.
«Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области», - заявили в Минобороны.
В воскресенье белгородские села Долгое и Цаповка подверглись атаке украинских беспилотников. Пострадавших нет. Повреждено четыре автомобиля и линия электропередачи, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru