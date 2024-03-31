МО: над Белгородской областью сбили украинский БПЛА

Силы противовоздушной обороны пресекли попытку террористической атаки со стороны Украины в Белгородской области, сообщило Министерство обороны РФ.

При обстреле белгородского села Дунайка погибла женщина

Попытка атаки пресечена около 17:00. Украинские войска использовали беспилотник самолетного типа.

«Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области», - заявили в Минобороны.

В воскресенье белгородские села Долгое и Цаповка подверглись атаке украинских беспилотников. Пострадавших нет. Повреждено четыре автомобиля и линия электропередачи, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Мальгавко
ТЕГИ:БеспилотникиУкраинаМинобороны

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