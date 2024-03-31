МО: над Белгородской областью сбили украинский БПЛА

ВКС РФ нанесли групповой удар по объектам энергетической инфраструктуры Украины В РФ возобновили испытания нового пассажирского самолета Ил-114-300 Большинство россиян положительно оценивают работу Путина Первый канал снял документальный фильм о Владимире Познере Заслуженный тренер РФ по фигурному катанию Наталья Дубинская умерла в возрасте 74 лет