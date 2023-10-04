«МК»: ВС России уничтожили крупнейший штаб ВСУ, который посещал Зеленский

«Командный пункт находился в глубоком тылу, был хорошо защищен и замаскирован, в августе его посещал [президент Украины Владимир] Зеленский», — отмечается в материале.

Объект выявила космическая разведка, штаб был уничтожен планирующей полуторатонной авиабомбой ФАБ-1500. В результате удара ликвидированы около 50 военнослужащих, многие военные ВСУ ранены. Часть из них эвакуировали в Жешув в Польше, далее их распределят в госпитали стран НАТО.

Из-за уничтожения командного пункта, который осуществлял связь с украинским Генштабом, координировал действия частей и проводил их ротацию, нарушены связь и управление украинскими войсками на этом участке фронта.

Ранее Минобороны РФ сообщило об уничтожении полевого склада боекомплекта ВСУ в Харьковской области, напоминает RT.

