«МК»: ВС России уничтожили крупнейший штаб ВСУ, который посещал Зеленский
Российские военные уничтожили штаб отдельной тактической группы «Соледар» в населенном пункте Александро-Калиново, который координировал действия ВСУ на Артемовском направлении. Об этом пишет «МК».
«Командный пункт находился в глубоком тылу, был хорошо защищен и замаскирован, в августе его посещал [президент Украины Владимир] Зеленский», — отмечается в материале.
Объект выявила космическая разведка, штаб был уничтожен планирующей полуторатонной авиабомбой ФАБ-1500. В результате удара ликвидированы около 50 военнослужащих, многие военные ВСУ ранены. Часть из них эвакуировали в Жешув в Польше, далее их распределят в госпитали стран НАТО.
Из-за уничтожения командного пункта, который осуществлял связь с украинским Генштабом, координировал действия частей и проводил их ротацию, нарушены связь и управление украинскими войсками на этом участке фронта.
Ранее Минобороны РФ сообщило об уничтожении полевого склада боекомплекта ВСУ в Харьковской области, напоминает RT.
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