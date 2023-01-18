Мишустин: строительство оборонительных рубежей идет со сложностями

Дублер Боровского шоссе откроют в Новой Москве

Москвичи могут бесплатно получить материалы для инсулиновой помпы

Выставка к 150-летию со дня рождения Пришвина откроется в Москве

Более 270 оборудованных мест для купания на Крещение будут доступны в столице и области

МЧС предупредило о дожде и сильном ветре в столичном регионе