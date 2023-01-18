Мишустин: строительство оборонительных рубежей идет со сложностями
Работа по возведению фортификационных сооружений на оборонительных рубежах на новых территориях РФ идет со сложностями, заявил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании координационного совета при правительстве по вопросам обеспечения вооруженных сил РФ, сообщает РИА Новости.
По его словам, трудности возникают из-за погоды, попыток обстрелов и необходимости постоянного разминирования.
Мишустин также отметил, что возведение оборонительных сооружений ведётся круглосуточно и высокими темпами.
«Необходимо в ближайшее время завершить создание условий для размещения там воинских подразделений», - подчеркнул премьер-министр.
Ранее Мишустин потребовал обеспечить военных всем необходимым до февраля, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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