Мишустин: строительство оборонительных рубежей идет со сложностями

Работа по возведению фортификационных сооружений на оборонительных рубежах на новых территориях РФ идет со сложностями, заявил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании координационного совета при правительстве по вопросам обеспечения вооруженных сил РФ, сообщает РИА Новости.

По его словам, трудности возникают из-за погоды, попыток обстрелов и необходимости постоянного разминирования.

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Мишустин также отметил, что возведение оборонительных сооружений ведётся круглосуточно и высокими темпами.

«Необходимо в ближайшее время завершить создание условий для размещения там воинских подразделений», - подчеркнул премьер-министр.

Ранее Мишустин потребовал обеспечить военных всем необходимым до февраля, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: government.ru
ТЕГИ:СпецоперацияСтроительствоПравительствоМихаил Мишустин
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