Правительство выделило 34 миллиарда рублей на дотации приграничным регионам
Власти выделят миллиарда рублей на дотации приграничным с Украиной регионам, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании Координационного совета по обеспечению потребностей Вооруженных сил Российской Федерации.
По его словам, значительный объем решаемых советом задач касается инфраструктуры, эта сфера находится в зоне ответственности рабочей группы под руководством вице-премьера Марата Хуснуллина.
Промышленность постепенно справляется с вызовами в условиях специальной военной операции, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на том же заседании.
Ранее президент России Владимир Путин назначил Дмитрия Медведева на должность первого заместителя в военно-промышленной комиссии России.
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