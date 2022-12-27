Правительство выделило 34 миллиарда рублей на дотации приграничным регионам

Власти выделят миллиарда рублей на дотации приграничным с Украиной регионам, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании Координационного совета по обеспечению потребностей Вооруженных сил Российской Федерации.

По его словам, значительный объем решаемых советом задач касается инфраструктуры, эта сфера находится в зоне ответственности рабочей группы под руководством вице-премьера Марата Хуснуллина.

Промышленность постепенно справляется с вызовами в условиях специальной военной операции, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на том же заседании.

Ранее президент России Владимир Путин назначил Дмитрия Медведева на должность первого заместителя в военно-промышленной комиссии России.

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ФОТО: РИА Новости / Александр Астафьев
ТЕГИ:РегионыЭкономикаМихаил Мишустин
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