Минстрой и Минобороны заключили соглашение о сотрудничестве

По словам министра обороны, развитие военной и социальной инфраструктуры Вооруженных сил - одно из приоритетных направлений работы военного ведомства.

«Значимую роль в ней играет взаимодействие военного ведомства с Минстроем в том числе - в реализации поручений главы государства», - подчеркнул Шойгу.

Файзуллин, в свою очередь, добавил, подписанное соглашение «интенсифицирует совместную работу» министерств.

Ранее Минстрой разработал законопроект о создании государственной информационной системы (ГИС), в которой арендодатели смогут регистрировать договоры по сдаче в наём квартир, апартаментов и машино-мест, сообщает RT.

