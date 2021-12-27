Минстрой и Минобороны заключили соглашение о сотрудничестве

Глава Минобороны Сергей Шойгу и глава Минстроя Ирек Файзуллин подписали соглашение о сотрудничестве двух ведомств в области строительства, архитектуры и градостроительства, сообщает ТАСС.

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По словам министра обороны, развитие военной и социальной инфраструктуры Вооруженных сил - одно из приоритетных направлений работы военного ведомства.

«Значимую роль в ней играет взаимодействие военного ведомства с Минстроем в том числе - в реализации поручений главы государства», - подчеркнул Шойгу.

Файзуллин, в свою очередь, добавил, подписанное соглашение «интенсифицирует совместную работу» министерств.

Ранее Минстрой разработал законопроект о создании государственной информационной системы (ГИС), в которой арендодатели смогут регистрировать договоры по сдаче в наём квартир, апартаментов и машино-мест, сообщает RT.

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