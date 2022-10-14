Минобороны: женщин не призывают в рамках частичной мобилизации

В сообщении говорится, что это касается всех без исключения женщин «вне зависимости от их семейного положения, наличия детей и других личных обстоятельств».

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что в течение двух недель мобилизационные мероприятия будут завершены, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».