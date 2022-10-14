Минобороны: женщин не призывают в рамках частичной мобилизации

Призыв женщин в рамках проведения частичной мобилизации не осуществляется и не планируется в будущем, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Детский омбудсмен: Отсрочку от частичной мобилизации получат отцы трех детей

В сообщении говорится, что это касается всех без исключения женщин «вне зависимости от их семейного положения, наличия детей и других личных обстоятельств».

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что в течение двух недель мобилизационные мероприятия будут завершены, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СпецоперацияМобилизацияМинобороны РФЖенщины
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