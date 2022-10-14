Минобороны: женщин не призывают в рамках частичной мобилизации
14 октября 202217:01
Призыв женщин в рамках проведения частичной мобилизации не осуществляется и не планируется в будущем, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
В сообщении говорится, что это касается всех без исключения женщин «вне зависимости от их семейного положения, наличия детей и других личных обстоятельств».
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что в течение двух недель мобилизационные мероприятия будут завершены, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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14 октября 2022
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru