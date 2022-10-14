Детский омбудсмен: Отсрочку от частичной мобилизации получат отцы трех детей

Теперь отсрочку от частичной мобилизации будут получать отцы трех и более детей до 16 лет, сообщила уполномоченный при президенте по правам ребенка Мария Львова-Белова в своем Telegram-канале.

По ее словам, с 21 сентября аппарат получил тысячи обращений от родителей с просьбой расширить круг лиц, которым должна быть предоставлена отсрочка.