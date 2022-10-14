Детский омбудсмен: Отсрочку от частичной мобилизации получат отцы трех детей

Теперь отсрочку от частичной мобилизации будут получать отцы трех и более детей до 16 лет, сообщила уполномоченный при президенте по правам ребенка Мария Львова-Белова в своем Telegram-канале.

По ее словам, с 21 сентября аппарат получил тысячи обращений от родителей с просьбой расширить круг лиц, которым должна быть предоставлена отсрочка.

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Отцы, воспитывающие троих и более детей, теперь имеют право на отсрочку от призыва на военную службу в рамках частичной мобилизации. Об этом ранее сообщила «Парламентская газета» со ссылкой на главу комитета Госдумы по обороне Андрея Картаполова.

Документ об изменении правил предоставления отсрочки появился в нескольких Telegram-каналах. До этого на отсрочку могли рассчитывать только многодетные отцы, имеющие на иждивении четырех и более детей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ
ТЕГИ:Многодетные СемьиДетиМобилизация
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