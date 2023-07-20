Минобороны России: ВС РФ снова нанесли удары возмездия по производства катеров в Одесской области

Российские силы продолжили наносить удары возмездия по цехам производства и местам хранения безэкипажных катеров в районах Одессы и Ильичевска Одесской области, сообщили в Минобороны России.

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В оборонном ведомстве отчитались об уничтожении объектов топливной инфраструктуры и складов боеприпасов украинской армии в районе Николаева.

В российском Минобороны уточнили, что все назначенные цели были поражены.

Ранее стало известно, что ВС РФ отразили три атаки ВСУ в Запорожской области. В оборонном ведомстве отчитались об уничтожении складов боеприпасов 23-й и 33-й механизированных бригад украинской армии, напоминает журнал «Профиль».

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ФОТО: РИА Новости
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