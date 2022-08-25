Минобороны заявило об уничтожении «Искандером» более 200 военнослужащих ВСУ

Российские военные осуществили удар ракетой «Искандер» по воинскому эшелону на железнодорожной станции Чаплино в Днепропетровской области Украины, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Российские военные «Искандерами» уничтожили установки комплекса Harpoon под Одессой

В сообщении говорится, что в результате погибли более 200 военнослужащих резерва украинских Вооружённых сил (ВСУ), а также уничтожено 10 единиц военной техники.

Ранее официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявил, что 68-я, 66-я и 56-я бригады ВСУ потеряли свыше 600 человек личного состава, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СпецоперацияВСУИскандерРакетный УдарРоссия
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