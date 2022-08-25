Минобороны заявило об уничтожении «Искандером» более 200 военнослужащих ВСУ
Российские военные осуществили удар ракетой «Искандер» по воинскому эшелону на железнодорожной станции Чаплино в Днепропетровской области Украины, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
В сообщении говорится, что в результате погибли более 200 военнослужащих резерва украинских Вооружённых сил (ВСУ), а также уничтожено 10 единиц военной техники.
Ранее официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявил, что 68-я, 66-я и 56-я бригады ВСУ потеряли свыше 600 человек личного состава, сообщает RT.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
19,3 млн+43 919 / сут.
Умерли
384 тыс.+71 / сут.
Выздоровели
18,4 млн+30 775 / сут.
- Минобороны заявило об уничтожении «Искандером» более 200 военнослужащих ВСУ
- Медведев назвал «полтора сценария» развития украинского конфликта
- Ле Пен обвинила Макрона во лжи о причинах экономического кризиса
- Глава МЧС заявил о диверсиях с поджогами лесов в Рязанской области
- «Газпром»: Ни одна турбина «Северного потока» не находится на ремонте в Канаде
- Премьер Эстонии: Российские туристы угрожают безопасности страны
- Шойгу обсудил с министром обороны Франции ситуацию вокруг Запорожской АЭС
- Следствие просит избрать для Ройзмана запрет определенных действий
- Роскосмос завершил испытания «царь-двигателя» для новой ракеты «Союз-5»
- Биржевые цены на газ в Европе превысили $3200
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru