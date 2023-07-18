Минобороны: «Западная» группировка войск продвинулась на 2 км по фронту на Купянском направлении
Подразделения группировки войск «Запад» продолжают успешные наступательные действия на Купянском направлении. Об этом сообщили в Минобороны России.
По данным военного ведомства, общее продвижение военных в своей зоне ответственности составило до 2 км по фронту и до 1,5 км в глубину.
Кроме того, в Минобороны сообщили, что авиация и артиллерия поразили украинские подразделения в районах Калиново, Берестового, Кисловки, Табаевки под Харьковом, а также близ Новоселовского в Луганской Народной Республике.
Ранее подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил, что ВСУ отступают на купянском направлении из-за критических потерь под натиском российских сил, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru