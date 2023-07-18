Минобороны: «Западная» группировка войск продвинулась на 2 км по фронту на Купянском направлении

Подразделения группировки войск «Запад» продолжают успешные наступательные действия на Купянском направлении. Об этом сообщили в Минобороны России.

Марочко: ВСУ отступают на Купянском направлении из-за потерь

По данным военного ведомства, общее продвижение военных в своей зоне ответственности составило до 2 км по фронту и до 1,5 км в глубину.

Кроме того, в Минобороны сообщили, что авиация и артиллерия поразили украинские подразделения в районах Калиново, Берестового, Кисловки, Табаевки под Харьковом, а также близ Новоселовского в Луганской Народной Республике.

Ранее подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил, что ВСУ отступают на купянском направлении из-за критических потерь под натиском российских сил, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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