Минобороны: «Западная» группировка войск продвинулась на 2 км по фронту на Купянском направлении

По данным военного ведомства, общее продвижение военных в своей зоне ответственности составило до 2 км по фронту и до 1,5 км в глубину.

Кроме того, в Минобороны сообщили, что авиация и артиллерия поразили украинские подразделения в районах Калиново, Берестового, Кисловки, Табаевки под Харьковом, а также близ Новоселовского в Луганской Народной Республике.

Ранее подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил, что ВСУ отступают на купянском направлении из-за критических потерь под натиском российских сил, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

