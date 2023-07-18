Марочко: ВСУ отступают на Купянском направлении из-за потерь

«Из-за критических потерь вооруженных формирований Украины и успешных действий ВС РФ северо-восточнее населенного пункта Купянск, украинское командование на местах вынуждено оттягивать свои силы и средства на вторую и третью линию обороны», — сообщил офицер.

По словам Марочко, ВСУ оставляют многие позиции без согласования с вышестоящим руководством. Из-за отступления украинских бойцов был начат ряд служебных разбирательств.

Эксперт добавил, что командование ВСУ вновь пытается отправить «обескровленные части» на позиции, которые уже находятся под контролем Вооруженных сил России.

Ранее Марочко заявил, что российские военные взяли под контроль участок трассы Чугуев — Меловое на купянском направлении и перекрыли противнику дорогу для снабжения передовой, напоминает Ura.ru.

