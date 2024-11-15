Минобороны: За неделю в плен сдался 41 военнослужащий ВСУ

Более 40 солдат ВСУ сдались в плен российским военным за неделю. Об этом сообщает Минобороны.

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«В течение недели на линии боевого соприкосновения сдался в плен 41... военнослужащий», — заявили в министерстве.

Между тем волонтер Марина Ашифина заявила, что украинских военнопленных, которые не причастны к преступлениям и насилию в отношении мирного населения, освобождают из мест заключения. Бывшие пленные остаются жить в России, их данные не раскрывают в целях безопасности.



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