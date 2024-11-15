Минобороны: За неделю в плен сдался 41 военнослужащий ВСУ

«В течение недели на линии боевого соприкосновения сдался в плен 41... военнослужащий», — заявили в министерстве.

Между тем волонтер Марина Ашифина заявила, что украинских военнопленных, которые не причастны к преступлениям и насилию в отношении мирного населения, освобождают из мест заключения. Бывшие пленные остаются жить в России, их данные не раскрывают в целях безопасности.





