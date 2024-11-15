Минобороны: За неделю в плен сдался 41 военнослужащий ВСУ
15 ноября 202412:58
Более 40 солдат ВСУ сдались в плен российским военным за неделю. Об этом сообщает Минобороны.
«В течение недели на линии боевого соприкосновения сдался в плен 41... военнослужащий», — заявили в министерстве.
Между тем волонтер Марина Ашифина заявила, что украинских военнопленных, которые не причастны к преступлениям и насилию в отношении мирного населения, освобождают из мест заключения. Бывшие пленные остаются жить в России, их данные не раскрывают в целях безопасности.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Адвокат Добровинский опроверг сообщения об объявлении Киркорова в розыск
- Решетников: высокая ключевая ставка приведет к прекращению роста экономики РФ
- Шахназаров допустил, что YouTube заработал после его разговора с Путиным
- Радио Jazz с размахом отметит годовщину проекта «Джаз на воде»
- В Томске укусившему полицейского военнослужащему дали пять лет колонии
- Познер станет комментатором финала Итогового турнира по теннису
- Суд оштрафовал москвича за поджог стихийного мемориала в «Крокусе»
- Протестующие начали штурм парламента Абхазии при рассмотрении соглашения с РФ
- Осужденный социолог Кагарлицкий потребовал не включать его в списки на обмен
- Минобороны: За неделю в плен сдался 41 военнослужащий ВСУ
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru