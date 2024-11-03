Украина попросила списки пленных, которых Россия готова обменять
Уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец сообщил в Telegram, что запросил списки военнопленных ВСУ, которых Россия готова обменять.
Заявление прозвучало после слов уполномоченного по правам человека в России Татьяны Москальковой о том, что Киев не дает согласия на принятие в качестве обмена части своих военных.
Лубинец указал, что Украина соблюдает «Женевские конвенции и международное гуманитарное право». Он обвинил Россию в том, что она обычно «тормозит эти процессы».
Ранее Москалькова заявила, что обратилась к уполномоченному Верховной Рады Украины Дмитрию Лубинцу и в Международный комитет Красного Креста, чтобы узнать о судьбе насильно вывезенных на территорию Украины мирных жителей Курской области, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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