Украина попросила списки пленных, которых Россия готова обменять

Заявление прозвучало после слов уполномоченного по правам человека в России Татьяны Москальковой о том, что Киев не дает согласия на принятие в качестве обмена части своих военных.

Лубинец указал, что Украина соблюдает «Женевские конвенции и международное гуманитарное право». Он обвинил Россию в том, что она обычно «тормозит эти процессы».

Ранее Москалькова заявила, что обратилась к уполномоченному Верховной Рады Украины Дмитрию Лубинцу и в Международный комитет Красного Креста, чтобы узнать о судьбе насильно вывезенных на территорию Украины мирных жителей Курской области, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

