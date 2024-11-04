Волонтер: Непричастных к преступлениям пленных ВСУ начали освобождать

Украинских пленных, которые не причастны к преступлениям, начали освобождать из мест заключения. Об этом рассказала волонтер Марина Ашифина в беседе с РИА Новости.

«Участились случаи, что военнопленных отпускают на свободу, перед этим они проходят тщательную проверку, что не причастны ни к каким военным преступлениям... не совершали ничего жестокого над мирным населением», — отметила собеседница агентства.

По ее словам, бывшие пленные остаются жить на территории России. Данные освобожденных военнослужащих ВСУ не раскрывают ради их безопасности.

Ранее украинский уполномоченный по правам человека Дмитрий Лубинец сообщил, что запросил списки пленных, которых Россия готова обменять.

