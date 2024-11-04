Волонтер: Непричастных к преступлениям пленных ВСУ начали освобождать
Украинских пленных, которые не причастны к преступлениям, начали освобождать из мест заключения. Об этом рассказала волонтер Марина Ашифина в беседе с РИА Новости.
«Участились случаи, что военнопленных отпускают на свободу, перед этим они проходят тщательную проверку, что не причастны ни к каким военным преступлениям... не совершали ничего жестокого над мирным населением», — отметила собеседница агентства.
По ее словам, бывшие пленные остаются жить на территории России. Данные освобожденных военнослужащих ВСУ не раскрывают ради их безопасности.
Ранее украинский уполномоченный по правам человека Дмитрий Лубинец сообщил, что запросил списки пленных, которых Россия готова обменять.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Волонтер: Непричастных к преступлениям пленных ВСУ начали освобождать
- Путин примет верительные грамоты у 28 новых послов
- В Донецке 8,7 тысячи абонентов остались без света из-за сильного ветра
- Умер музыкант и продюсер Куинси Джонс
- Бербок прибыла с необъявленным визитом в Киев
- ЦИК Молдавии: Второй тур выборов президента прошел без серьезных нарушений
- СМИ сообщили о взрыве в котловане у СИЗО в Москве
- СМИ: Месси может вернуться в «Барселону»
- Лавров: США готовят Европу к прямому конфликту с Россией
- В Новороссийске 194 объекта остались без отопления из-за аварии
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru